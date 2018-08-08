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В Минобороны продемонстрировали «галлюциногенную» саперную технику

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© youtube.com

Министерство обороны продемонстрировало работу новейшей машины заграждения ИМР-3М, построенной на базе танка Т-90.

Кроме того, на кадрах видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале военного ведомства, показаны технические возможности установки разминирования УР-77, использующей тросы на реактивной тяге для разминирования транспортных коридоров.

В заключительной части ролика группа штурмовых саперов отработала операцию штурма здания с использованием специального защитного металлического щита: он оснащен яркими мигающими фонарями и способен ослеплять оппонентов, позволяя проводить операцию в условиях сниженного сопротивления, пишет «Российская газета».

Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации, — объяснили смысл люминесцентного элемента военные.

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