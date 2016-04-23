Астрономы узнали цвета малых спутников Сатурна

Руководители миссии по изучении Сатурна заявили, что им наконец-то удалось разглядеть цвета малых спутников Сатурна — Пана, Атласа, Дафниса, Пандоры и Эпиметея — благодаря информации, которую собрал всем известный космический зонд «Кассини». Несмотря на то, что он завершил свою миссию в 2017 году, ученые продолжают использовать плоды его работы.

Зонд «Кассини» сближался с Сатурном с декабря 2016 по апрель 2017 года. В это время аппарат подошел к основным кольцам планеты и к нескольким небольшим спутникам, которые вращаются возле них. Во время завершения миссии и падения на планету «Кассини» приблизился к малым спутникам Сатурна.

Только так астрономы смогли получить ценные данные о самых маленьких спутниках планеты. Напомним, что у Сатурна их более 60, включая такие гиганты, как Титан и Энцелад, обладающие собственными атмосферами.

Ближе к поверхности планеты, где кольца Сатурна начинают сгущаться, спутники становятся мельче, и их невозможно увидеть с наземных телескопов.

Оказалось, что каждый из пяти спутников имеет свой уникальный цвет. Они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого, — рассказали руководители миссии.

Астрономы предполагают, что красные оттенки лунам придает пыль основных колец, которые богаты органикой и железом. Голубое вещество — это обычный водный лед, из которого состоит самое широкое и «рыхлое» кольцо Е, питаемое ледяными выбросами из далекого крупного спутника Энцелада.

Кольца Сатурна, вероятно, очень схожи по составу с самими спутниками. Все время, что они существуют, они обмениваются частицами, считают ученые.

Вполне возможно, что Пан, Атлас, Дафнис, Пандора, Эпиметей — самые крупные из обломков, которые сохранились после давней катастрофы, даровавшей Сатурну кольца.