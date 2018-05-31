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В Хабаровске зверски убита молодая семья

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© Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Дальневосточные следователи выясняют причины жестокого убийства молодой семейной пары и новорожденного ребенка. Страшное преступление было совершено накануне в квартире одного из жилых домов Хабаровска.

28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка, — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование взяло под контроль руководство краевого управления Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, убитому ребенку было всего несколько месяцев.

Возможные версии случившегося пока не называются. 

Напомним, около месяца назад другое похожее преступление произошло в Москве. В том случае убийцей оказался мужчина, последовательно расправившийся с супругой и собственным ребенком, а затем покончивший с собой. 

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