В Хабаровске зверски убита молодая семья

Дальневосточные следователи выясняют причины жестокого убийства молодой семейной пары и новорожденного ребенка. Страшное преступление было совершено накануне в квартире одного из жилых домов Хабаровска.

28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка, — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование взяло под контроль руководство краевого управления Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, убитому ребенку было всего несколько месяцев.

Возможные версии случившегося пока не называются.

Напомним, около месяца назад другое похожее преступление произошло в Москве. В том случае убийцей оказался мужчина, последовательно расправившийся с супругой и собственным ребенком, а затем покончивший с собой.