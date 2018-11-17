Работодатели заплатят за навязывание зарплатных банков сотрудникам

Российских работодателей могут заставить заплатить рублем за попытки навязать своим сотрудникам услуги определенных кредитных организаций. Проект соответствующего документа внесло на рассмотрение Государственной думы правительство РФ.

Предполагается, что предложенные поправки позволят обложить материальной ответственностью действия компаний и физических лиц, препятствующих своим подчиненным в изменении кредитной организации, которой перечисляется их заработная плата, передает ТАСС.

Наиболее высокие штрафы будут предусмотрены для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. С должностного лица, отказавшего работнику в его законном праве, можно будет взыскать от 10 до 20 тысяч.

Наименее серьезная сумма предусмотрена для граждан РФ, ведущих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица. В их случае штраф может составить от 1 до 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что предложенный законопроект, в частности, направлен и на защиту прав самих работодателей.

В случае его принятия желающие выбрать новую кредитную организацию сотрудники будут обязаны уведомить об этом бухгалтерию за 15 дней до начисления зарплаты вместо пяти, предусмотренных действующим законодательством.