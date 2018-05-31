Минтруд распустит 45% психбольных по домам

Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что до 45% пациентов психоневрологических интернатов в России будут распущены по домам, а медицинская помощь будет оказываться им амбулаторно. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Планируется провести индивидуальное обследование пациентов с привлечением специалистов федерального уровня. Проверка должна показать состояние здоровья граждан. В дальнейшем те из них, к кому могут применяться иные формы работы, будут отпущены домой», — передает ФАН идею Топилина.

Также в Роструде подсчитали, что сегодня в России действуют около 600 профильных медицинских учреждений, в которых содержатся более 155 тысяч пациентов, в том числе 112 тысяч недееспособных — то есть больных настолько, что не отвечают за свои действия.



Напомним, согласно статистике Минздрава, общее число россиян, страдающих психическими расстройствами, в 2017 году составило 612 тысяч человек, причем специалисты называют эти данные заниженными. Хуже всего с психическим здоровьем населения дела обстоят на Алтае, Чукотке, в ЯНАО, Пермском и Красноярском крае, а в европейской части России — в Тверской и Ивановской областях.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему в России государственная статистика относительно числа психически больных людей в разы расходится с оценками специалистов, и от каких психиатрических заболеваний чаще всего страдают москвичи.