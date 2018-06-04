СМИ узнали о прослушке Михаила Абызова ФСБ

СМИ узнали о прослушке сотрудниками ФСБ бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве.

«Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017−2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования», — пишет РБК.

Таким образом, оперативно-технические мероприятия в отношении Абызова велись как минимум два года. Версия следствия, что Абызов руководил преступным сообществом, основана на полученной этим путем информации. Защита экс-министра настаивает, что в его переговорах со Степановым нет ничего криминального.



В настоящее время Михаил Абызов находится в московском СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети», работающих в Новосибирской области.

Попытки друзей Абызова, в том числе главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, бывшего руководителя администрации президента Александра Волошина, экс-вице-премьера Аркадия Дворковича и заместителя председателя Внешэкономбанка Натальи Тимаковой поручиться за за него в суде и добиться домашнего ареста не дали результата.