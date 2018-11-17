Любовница экс-министра Абызова показала сладкую жизнь в Instagram

29-летняя возлюбленная арестованного экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова Валентина Григорьева оказалась в центре общественного внимания. Блогеры и журналисты с интересом изучили ее фотоблог в Instagram, который носит довольно откровенный характер и свидетельствует о роскошном образе жизни пары.



О девушке СМИ пишут, что до знакомства с Абызовым она работала стюардессой «Аэрофлота», а теперь родила миллиардеру сына и живет на его вилле в Италии. Прочем, 27 марта она приехала в Басманный суд поддержать своего мужчину. Родная сестра Валентины — топ-модель Victoria’s Secret Кати Григорьевой.

По данным издания The Moscow Post, первая супруга Михаила Абызова Екатерина Сиротенко также проживает в Италии, хотя имеет вид на жительство в США, и активно занимается бизнесом, а трое их общих детей Даниэль, Никита и Зоя являются гражданами Соединенных Штатов. У семьи экс-министра есть элитная недвижимость в России, странах Европы и Северной Америки.

Напомним, Михаила Абызова журналисты наградили званием «самого сексуального политика России» и сравнили с отбывающим срок заключения бывшим министром Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым и арестованным сенатором Рауфом Арашуковым. В настоящее время Абызов находится в московском СИЗО «Лефортово», его обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей у компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети», работающих в Новосибирской области.

