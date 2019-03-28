Жительница Уфы почти пять лет избивала двух родных и двух приемных детей

Следственные органы Башкирии завели два уголовных дела в отношении 46-летней жительницы Уфы, которая обвиняется в том, что в течение почти пяти лет избивала четверых детей, двое из которых приемные.

Женщине вменяют статьи УК РФ «Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, в период с августа 2014 по февраль 2019 года гражданка наносила побои в качестве наказания четырем детям: родным 14-летней девочке и 11-летнему мальчику, а также двум приемным сыновьям 10 и 7 лет.

По данным следствия, женщина запрещала детям рассказывать о побоях их отцу или кому-то еще. «Но дети все-таки решились сообщить отцу о методах воспитания их матери», — говорится в сообщении.

В настоящее время родные дети переданы отцу, а приемные направлены в отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних.