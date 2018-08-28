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Устроившие в Гатчине песчаную бурю коммунальщики попали на видео

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© youtube.com

В Гатчине сотрудники коммунальных служб решили удалить пыль с тротуаров при помощи специальной техники, предназначенной для листвы.

Странный способ разгона пыли вызвал возмущение у одного из местных жителей.

В итоге он запечатлел на видео, как трое мужчин в спецодежде идут по улице и разгоняют пыль с помощью спецоборудования.

На кадрах видно, как в буквальном смысле начинается песчаная буря, разгоняющая прохожих. Испуганные люди в спешке покидают остановку общественного транспорта.

Автор ролика попытался объяснить «охотникам за пылью», что эта техника предназначена совсем для других целей. На это ему ответили, что все вопросы следует адресовать руководству, поскольку они выполняют порученную им работу. При этом коммунальщики не уточнили, какая именно организация дала такое распоряжение.

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