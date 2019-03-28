Уволилась чиновница, отвечавшая за выбор музыки для присяги мэра Белгорода

Руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова, выбравшая для присяги нового мэра музыку из «Звездных войн», уволилась по собственному желанию.

При этом на сайте городской администрации не уточняется, с чем связано увольнение Грековой.

Ранее сообщалось, что новоизбранный мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под саундтрек из фантастической эпопеи «Звездные войны». Видеозапись этого торжественного момента попала в Сеть.

Комментируя произошедшее, Грекова объяснила, что при выборе более современной музыки, не уточнили, откуда она. «Я сама требую, чтобы никакой иностранщины, — и вот результат. Недосмотрели», — призналась чиновница.