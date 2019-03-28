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Уволилась чиновница, отвечавшая за выбор музыки для присяги мэра Белгорода

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© beladm.ru

Руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова, выбравшая для присяги нового мэра музыку из «Звездных войн», уволилась по собственному желанию.

При этом на сайте городской администрации не уточняется, с чем связано увольнение Грековой.

Ранее сообщалось, что новоизбранный мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под саундтрек из фантастической эпопеи «Звездные войны». Видеозапись этого торжественного момента попала в Сеть.

Комментируя произошедшее, Грекова объяснила, что при выборе более современной музыки, не уточнили, откуда она. «Я сама требую, чтобы никакой иностранщины, — и вот результат. Недосмотрели», — призналась чиновница.

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