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Кошка-беглянка вернулась домой через 8 лет

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  • 28 марта 2019, 17:59
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В норвежском городе Сандефьорд жила-была домашняя кошка по кличке Снупси (Snupsi). А потом внезапно пропала. Семья обыскала все окрестности в поисках рыжей беглянки, но безрезультатно. А 8 лет спустя в доме хозяев раздался телефонный звонок из службы спасения животных. И шокированным владельцам объявили, что их пушистая пропажа нашлась. Любопытно, что за эти годы семья успела переехать в другой дом и даже в другой город.

Оказалось, что кота заметила на улице одна из жительниц Сандефьорда, измождённый зверь приходил к дому и отирался возле стен, в поисках еды. Сердобольная женщина покормила кошку и отнесла её в местный приют. А там у животного обнаружили чип с фамилией и адресом хозяев, остальное стало делом техники.

Кстати, сначала рыжая кошка Снупси испугалась людей, которые за ней приехали, как сообщает сайт Sanderfjords Blad. Но потом внимательно осмотрела семью с двумя детьми и решила дать им шанс. Сейчас хвостатая вовсю осваивается в новом доме.

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