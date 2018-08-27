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За лечение российской модели в Китае запросили 2,5 миллиона рублей

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© vk.com

В больницу китайского города Шанхай попала 21-летняя модель из Новочеркасска Алиса Митрова.

У нее диагностировали менингококковую инфекцию. Врачи больше суток боролись за ее жизнь.

Сейчас она уже пришла в себя и даже пообщалась с родными по видеосвязи. Однако для них оказалась неподъемной сумма в 2,5 миллиона рублей, которую выставили в больнице за длительное лечение и дальнейшую реабилитацию Митровой, сообщает kazan.kp.ru.

По словам матери девушки, Алиса, работающая моделью с 15 лет и обучающаяся на заочном в Ростове-на-Дону на педагога, уехала в Шанхай месяц назад по рабочей визе, а через полгода должна была вернуться. Однако теперь ее родители молятся о том, чтобы она вообще выжила.

Выяснилось, что у Митровой по какой-то причине не оказалось страховки. Ее якобы должно было оформить модельное агентство, являющееся принимающей стороной, но на деле ее просто нет. В результате только за полтора дня пребывания в клинике ей был выставлен счет на полтора миллиона рублей, что для Китая считается не так дорого.

«Мы связались с российским консулом в Китае и объяснили ситуацию, — рассказал изданию отец модели Виталий, — он договорился, чтобы дочь перевели в клинику подешевле». Пребывание там стоит в два раза меньше — около 50 тысяч рублей в день.

Врачи оценивают состояние пациентки как «стабильно тяжелое».

Друзья Алисы уже объявили сбор средств в соцсетях.

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