В Нальчике полтора года «лечили» покойника

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике прокуратура выяснила, что в местной поликлинике врач-эндокринолог «оказывала медицинскую помощь» мужчине, который давно умер.

По данным надзорного ведомства, в 2017 году доктор внесла в медицинскую карту пациента запись о его лечении, тогда как он умер еще в 2015-м.

Дело в том, что данные о лечении пациентов направляются в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), который на их основе выделяет медицинскому учреждению средства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Служебный подлог», сообщает РЕН ТВ.