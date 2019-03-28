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В Нальчике полтора года «лечили» покойника

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Поликлиника № 3 города Нальчика © google maps

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике прокуратура выяснила, что в местной поликлинике врач-эндокринолог «оказывала медицинскую помощь» мужчине, который давно умер.

По данным надзорного ведомства, в 2017 году доктор внесла в медицинскую карту пациента запись о его лечении, тогда как он умер еще в 2015-м.

Дело в том, что данные о лечении пациентов направляются в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), который на их основе выделяет медицинскому учреждению средства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Служебный подлог», сообщает РЕН ТВ.

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