В 2020 году на МКС появятся роботы-гуманоиды
- 28 марта 2019, 12:08
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Представители NASA и Японского космического агентства JAXA сообщили о том, что уже в следующем году на борту Международной космической станции (МКС) появится несколько человекоподобных роботов.
Роботы займутся самой грязной и опасной работой, позволив экипажу погрузиться в научную деятельность, — пояснили специалисты.
Помимо обычных роботов-помощников агентство JAXA совместно со стартапом GITAI разрабатывает роботов-аватаров, с помощью которых люди на Земле смогут выполнять работы в космосе с помощью технологии телеприсутствия.
Ученые рассказали, что внедрение робототехники в работу МКС решит проблему стоимости и безопасности человеческих путешествий в космос. Например, роботы-аватары позволят выполнять опасные космические задачи дистанционно.
С практической и технологической точки зрения это проще и дешевле, чем отправлять человека на такие опасные задания, — пояснили ученые.
Принцип работы таких роботов-аватаров прост: оператор на Земле управляет роботом с помощью костюма с датчиками и шлема виртуальной реальности. Гуманоидный робот-аватар на орбите в режиме реального времени повторяет команды оператора.
Подобные технологии уже используются, и в следующем году их испытают на МКС. Недавно инженеры провели эксперимент в условиях, приближенных к МКС. Робот повторял за оператором различные команды, например управлял переключателями, открывал коробки и брал инструменты.
Все роботы оснащены 360-градусной камерой для трансляции потокового видео на Землю. Задержка сигнала между роботом на орбите и оператором на Земле составит всего около 60 миллисекунд.
Однако с управлением подобными машинами на Луне могут быть проблемы. Из-за большой дистанции задержка сигнала в одну сторону составит как минимум 1,2 секунды. То есть после каждого действия оператору придется около 2,5 секунды, чтобы увидеть, как робот его выполнил. Поэтому мы думаем, что в данном случае потребуется использование полуавтономных роботов, — заключили специалисты.
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