В 2020 году на МКС появятся роботы-гуманоиды

Представители NASA и Японского космического агентства JAXA сообщили о том, что уже в следующем году на борту Международной космической станции (МКС) появится несколько человекоподобных роботов.

Роботы займутся самой грязной и опасной работой, позволив экипажу погрузиться в научную деятельность, — пояснили специалисты.

Помимо обычных роботов-помощников агентство JAXA совместно со стартапом GITAI разрабатывает роботов-аватаров, с помощью которых люди на Земле смогут выполнять работы в космосе с помощью технологии телеприсутствия.

Ученые рассказали, что внедрение робототехники в работу МКС решит проблему стоимости и безопасности человеческих путешествий в космос. Например, роботы-аватары позволят выполнять опасные космические задачи дистанционно.

С практической и технологической точки зрения это проще и дешевле, чем отправлять человека на такие опасные задания, — пояснили ученые.

Принцип работы таких роботов-аватаров прост: оператор на Земле управляет роботом с помощью костюма с датчиками и шлема виртуальной реальности. Гуманоидный робот-аватар на орбите в режиме реального времени повторяет команды оператора.

Подобные технологии уже используются, и в следующем году их испытают на МКС. Недавно инженеры провели эксперимент в условиях, приближенных к МКС. Робот повторял за оператором различные команды, например управлял переключателями, открывал коробки и брал инструменты.

Все роботы оснащены 360-градусной камерой для трансляции потокового видео на Землю. Задержка сигнала между роботом на орбите и оператором на Земле составит всего около 60 миллисекунд.