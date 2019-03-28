Врача из Кинешмы затравили за снимки в нижнем белье

В городе Кинешма Ивановской области врач-педиатр центральной районной больницы Анастасия Орлова угодила в скандал, снявшись в нижнем белье у профессионального фотографа. Из закрытого профиля девушки «ВКонтакте» ее фото перекочевали в публичный сегмент соцсетей, и оказалось что многие люди не одобряют такие поступки со стороны детского врача, как это уже было с похожей историей с учительницей из Барнаула.

«С каждым годом видно, что грань допустимого сдвигается все дальше и дальше. Мораль вообще считается чем-то лоховским, унылым, и постыдным. Еще 20 лет назад нельзя было представить, чтобы люди уважаемых профессий — врачи, учителя, менеджеры, спортсмены фотали свои телеса во всех ракурсах и выставляли их напоказ. Сейчас это уже норма. Волочкова уже какой год ноги раздвигает, и собирает на этом жуткий хайп. Так что не удивляйтесь, если ваши любимые доченьки мечтают стать всякими моделями, элитными проститутками, или порнозвездами. И наверное станут, вы сами это им позволили!», — возмутилась пользовательница одного из кинешемских интернет-порталов.

«На работе я компетентный специалист, меня ценят, и никто из моих пациентов, увидев фото, не сказал ни слова! Потому что все в рамках приличия! Придите на прием и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!», — ответила Орлова недоброжелателям, передает URA.RU.

В итоге критики Анастасии добились того, что она прославилась на всю страну — интервью у нее стали брать даже федеральные СМИ. Кроме того, немалому числу мужчин она показалась очень красивой и привлекательной женщиной.

«Это мое личное дело и мои фотографии. Это личное дело каждого. Мы уже в XXI веке, и каждый может вести свои странички, как хочет. В этих фотографиях нет абсолютно никакого эротического подтекста», — заявила Анастасия «Лайфу».

В связи с этой историей многие вспомнили похожий случай, который произошел с учительницей русского языка и литературы Татьяной Кувшинниковой из Барнаула, которую не только затравили в Сети, но и уволили с работы за фото в купальнике. Сфотографировалась Кувшинникова на озере Пионерское во время акции, которую барнаульские моржи федерации «Белые медведи» проводили в поддержку зимней Универсиады.

Еще раньше был аналогичный случай в Омске — там молодая учительница истории сфотографировалась в купальнике для рекламы магазина одежды, и была со скандалом изгнана из школы. После этого женщины со всей России выступили в поддержку педагога, и устроили в соцсетях флешмоб с фотографиями в купальниках.