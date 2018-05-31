Госдеп пообещал России новые проблемы из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал усилить давление на Россию с тем, чтобы заставить ее поменять свою политику в отношении Украины. Заявление прозвучало на слушаниях в Палате представителей, причем в этом контексте был упомянут военный альянс НАТО.

«Надеюсь, на следующей неделе я смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы совместно предпримем», — передает слова Помпео Reuters.

На следующей неделе Вашингтон посетят представители стран Североатлантического альянса, с которыми Помпео планирует обсудить украинский вопрос.



20 марта указ о введении нового пакета антироссийских санкций подписал президент Украины Петр Порошенко. Ограничительные меры затронули 294 юридических и 848 физических лиц, которые принимали участие в строительстве Керченского моста, а также въезжали на территорию Крыма или были причастны к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе. Также под санкции попали и те, кто занимается распространением издательской продукции антиукраинского содержания.

Несколькими днями ранее, из-за инцидента в Керченском проливе к антироссийским санкциям присоединилась Австралия. До этого санкции против России ввели США, Канада и ЕС. 19 марта, в годовщину воссоединения Крыма и России, политики стран Запада выступили с угрозами наращивать давление на Москву.