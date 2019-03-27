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Арестованного экс-министра Абызова определили в СИЗО «Лефортово»

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© Михаил Терещенко/ТАСС

Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей, будет содержаться в столичном СИЗО «Лефортово».

Об этом в среду вечером сообщил адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы экс-чиновника.

Вместе с основным фигурантом уголовного дела, в СИЗО окажутся 4 его предполагаемых сообщника.

В их числе: бывший генеральный директор группы Ru-Com Николай Степанов, действующий заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам компании «РЭМИС» Галина Фрайденберг, а также председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов.

По словам Алексей Кирсанова, в данный момент к расследованию дела Михаила Абызова подключено около 40 сотрудников Следственного комитета, отмечает News.ru.

Напомним, ранее стало известно, что первые несколько дней заключения Абызов проведет в карантинной камере, рассчитанной на несколько человек.

Примечательно, что во время сегодняшнего судебного заседания защита экс-министра просила суд отпустить его под залог в один миллиард рублей.

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