Арестованного экс-министра Абызова определили в СИЗО «Лефортово»
- 27 марта 2019, 21:59
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищении 4 миллиардов рублей, будет содержаться в столичном СИЗО «Лефортово».
Об этом в среду вечером сообщил адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы экс-чиновника.
Вместе с основным фигурантом уголовного дела, в СИЗО окажутся 4 его предполагаемых сообщника.
В их числе: бывший генеральный директор группы Ru-Com Николай Степанов, действующий заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам компании «РЭМИС» Галина Фрайденберг, а также председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов.
По словам Алексей Кирсанова, в данный момент к расследованию дела Михаила Абызова подключено около 40 сотрудников Следственного комитета, отмечает News.ru.
Напомним, ранее стало известно, что первые несколько дней заключения Абызов проведет в карантинной камере, рассчитанной на несколько человек.
Примечательно, что во время сегодняшнего судебного заседания защита экс-министра просила суд отпустить его под залог в один миллиард рублей.
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