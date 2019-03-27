Петербургского дизайнера оштрафовали на 56 млн за ремонт исторического дома

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 56 миллионов рублей местного дизайнера Александра Свиридова. 34-летнего мужчину признали виновным в проведении ремонтных работ, повлекших разрушение перекрытий исторического дома на Каменноостровском проспекте.

Как сообщается, виновный приобрел две квартиры на 1-м и 2-м этажах здания в 2013 году. Согласно плану, предоставленному дизайнером в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, помещения предполагалось объединить в общее жилое пространство.

Четыре года спустя, во время проведения ремонтных работ по замене прогнивших балок перекрытий, здание покосилось.

Более чем 30 жителям дома пришлось переехать в квартиры резервного фонда города, некоторые из них до сих пор не могут вернуться в свои прежние жилища, отмечает kp.ru.

Изначально органы обвинения ходатайствовали о двухлетнем заключении, однако суд счел такое наказание слишком жестким.

Вместо этого Александра Свиридова приговорили к ограничению свободы на аналогичный срок, запретив в ближайшие несколько лет заниматься строительной деятельностью.

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