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Петербургского дизайнера оштрафовали на 56 млн за ремонт исторического дома

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Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 57 © google maps

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 56 миллионов рублей местного дизайнера Александра Свиридова. 34-летнего мужчину признали виновным в проведении ремонтных работ, повлекших разрушение перекрытий исторического дома на Каменноостровском проспекте.

Как сообщается, виновный приобрел две квартиры на 1-м и 2-м этажах здания в 2013 году. Согласно плану, предоставленному дизайнером в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, помещения предполагалось объединить в общее жилое пространство.

Четыре года спустя, во время проведения ремонтных работ по замене прогнивших балок перекрытий, здание покосилось.

Более чем 30 жителям дома пришлось переехать в квартиры резервного фонда города, некоторые из них до сих пор не могут вернуться в свои прежние жилища, отмечает kp.ru.

Изначально органы обвинения ходатайствовали о двухлетнем заключении, однако суд счел такое наказание слишком жестким.

Вместо этого Александра Свиридова приговорили к ограничению свободы на аналогичный срок, запретив в ближайшие несколько лет заниматься строительной деятельностью.

Ранее «Ридус» знакомил читателей с историей матери-одиночки из Волгограда, которую суд обязал выплатить 4 миллиона рублей из-за лопнувшей батареи.

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