В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
- 27 марта 2019, 15:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В городе Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе грейдер при уборке улицы засыпал снегом ребенка.
К счастью, мальчик 2010 года рождения остался жив, его госпитализировали с травмой ноги.
В настоящее время медики оценивают тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка.
Следствие проводит по данному факту проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
По предварительной информации, машинист грейдера не заметил ребенка.
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