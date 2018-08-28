В Югре грейдер засыпал снегом ребенка

В городе Когалыме в Ханты-Мансийском автономном округе грейдер при уборке улицы засыпал снегом ребенка.

К счастью, мальчик 2010 года рождения остался жив, его госпитализировали с травмой ноги.

В настоящее время медики оценивают тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка.

Следствие проводит по данному факту проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По предварительной информации, машинист грейдера не заметил ребенка.

