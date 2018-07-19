В Туркмении школьников обязали покупать книги президента

В столице Туркмении Ашхабаде старшеклассникам приказали купить книги президента Гурбангулы Бердымухамедова и сдать в школу для специального стенда.

Преподаватели составили списки учащихся, в которых указано, кто из них должен будет приобрести ту или иную президентскую книгу.

По словам родителей школьников, ученикам было велено передать купленные ими книги в собственность школ для использования на так называемых постоянных выставках президентских книг.

Отмечается, что каждая книга президента стоит в среднем 400 манатов, что равно примерно 114 американским долларам по нынешнему курсу Центробанка Туркмении.

Многие родители столичных школ, узнав об этом нововведении, обратились в администрацию учебных заведений, сообщает Радио Азатлык.

По словам родителей, 400 манатов — это больше половины их зарплаты: если они купят книгу президента, им будет не на что жить.