В Туркмении школьников обязали покупать книги президента
- 27 марта 2019, 14:06
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице Туркмении Ашхабаде старшеклассникам приказали купить книги президента Гурбангулы Бердымухамедова и сдать в школу для специального стенда.
Преподаватели составили списки учащихся, в которых указано, кто из них должен будет приобрести ту или иную президентскую книгу.
По словам родителей школьников, ученикам было велено передать купленные ими книги в собственность школ для использования на так называемых постоянных выставках президентских книг.
Отмечается, что каждая книга президента стоит в среднем 400 манатов, что равно примерно 114 американским долларам по нынешнему курсу Центробанка Туркмении.
Многие родители столичных школ, узнав об этом нововведении, обратились в администрацию учебных заведений, сообщает Радио Азатлык.
По словам родителей, 400 манатов — это больше половины их зарплаты: если они купят книгу президента, им будет не на что жить.
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