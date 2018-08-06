Парикмахер бесплатно стрижёт бездомных, полностью их преображая

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Британец Джошуа Кумбс (Joshua Coombes) работает парикмахером, в течение дня он знакомится со множеством людей, моет им волосы, бреет бороды, делает модные стрижки и укладки. Но есть у мастера одно особенное увлечение: он находит на улицах бездомных и стрижёт их бесплатно. Джошуа говорит, что многим бродягам нужен новый шанс в жизни, а внешнее преображение способствует и внутренним переменам.

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Джошуа рассказывает, что однажды он просто взял инструменты и отправился на улицу в поисках бездомных, желающих подстричься. Сейчас британец много путешествует, и его благородную миссию поддерживают такие же энтузиасты-парикмахеры по всему миру — вместе они безвозмездно преображают бездомных людей, давая им шанс на новую жизнь.

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Британец говорит, что бездомные радуются новому образу, но больше тому, что им есть с кем поговорить по душам и рассказать о своей жизни — роскошь, которой лишены большинство бродяг. Так парикмахер становится не только стилистом, но и понимающим собеседником и немного психологом.

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На своей страничке в Instagram британский парикмахер выкладывает не только фото, но и видео преображения бездомных мужчин.

Ранее «Ридус» рассказывал, как неудачная стрижка спасла парню жизнь. Так что не спешите ругать парикмахера, если что-то пойдёт не так.

Также мы публиковали убедительные доказательства того, что хороший парикмахер — это почти пластический хирург.

А вот одна девушка, решив поменять образ, едва узнала себя в зеркале. Краска для волос превратила голову студентки в лампу. И выглядит это очень пугающе.