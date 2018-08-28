Посмеявшиеся над «высокими» зарплатами башкирские врачи начали увольняться

В Башкирии продолжает набирать обороты скандал вокруг посмеявшихся над своими зарплатами врачей местного роддома.

Как писал «Ридус», директор медучреждения в башкирском городе Салават Альбина Фатыхова рассмешила сотрудников, озвучив их зарплаты в присутствии члена Совета по правам человека Наталии Евдокимовой.

Зарплата у врачей в роддоме 61 тысяча две десятых. У неонатологов — 66,5. У акушерок — 35,4. У детских медсестер — 29,5. У младшего медперсонала — 21,3, — отчиталась руководитель медучреждения.

«Они довольны! Ежемесячно получают хорошие зарплаты врачи. То есть эта реакция вызвана тем, что они довольны, правильно я понимаю? Это реакция оттого, что не у всех такая высокая. Это же средняя. У кого-то ниже», — приводит РЕН ТВ слова главврача.



При этом многие сотрудники роддома после этого выступления написали заявления об увольнении.

«Я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме. Участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму, и я не могу уделить внимание всем пациентам», — заявила акушер-гинеколог Галина Дойникова.

Как стало известно телеканалу, зарплаты в роддоме, согласно данным последних расчетных листков, следующие: заведующий отделением получил 22 тысячи рублей, врач акушер-гинеколог — 23 тысячи, медсестра — 12 тысяч, сестра-хозяйка — 11 тысяч. И это при совмещении ставок.

Проблема связана с тем, что местные власти отдали медицинское учреждение в концессию к частному инвестору. Однако привлечение частного капитала на самом деле обернулось разрухой для родильного дома, отмечает телеканал.