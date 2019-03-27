Противозачаточная таблетка для мужчин успешно прошла первые тесты

Ученые из Вашингтонского университета рассказали об успешных тестах средства оральной контрацепции для мужчин. Разработанные таблетки могут стать безопасной альтернативой презервативам, уверены специалисты.

Научное сообщество долгие годы находится в поиске безопасного средства контрацепции для мужчин. Выпущенные ранее гели, инъекции и таблетки не показали свою эффективность, а часть из них и вовсе оказалась опасной для здоровья, — пояснили исследователи.

Новый противозачаточный препарат для мужчин, о котором специалисты рассказали на ежегодной конференции Эндокринного общества, успешно прошел первые клинические исследования.

Пока что у препарата есть только рабочее название — 11-beta-MNTDC, что расшифровывается как 11-бета-метил-19-нортестостерон-17-бета-додецилкарбонат. В основу препарата вошел стероидный гормон, который блокирует выработку гормонов, отвечающих за состав спермы.

Для поддержания уровня мужских гормонов ученые добавили в препарат андрогены (стероидные мужские половые гормоны, производимые половыми железами). Это позволяет мужчине оставаться мужчиной, отметили ученые.

Предыдущие препараты не содержали должного уровня этих гормонов, из-за чего у мужчин со временем пропадало либидо, они начинали терять мышечную массу, волосы. При тестировании 11-beta-MNTDC этого не происходило, — рассказали авторы исследования.

В тестировании препарата приняли участие 40 мужчин, половина из которых на протяжении 28 дней принимали лекарство. Остальные 20 мужчин получали плацебо.

Прием препарата 11-beta-MNTDC осуществлялся по одному разу в день вместе с едой. Принимаемая доза варьировалась от 200 до 400 миллиграммов.

По завершении исследования ученые взяли анализы на гормоны у мужчин. Выяснилось, что у добровольцев из экспериментальной группы существенно снизился уровень лютеинизирующего (LH) и фолликулостимулирующего (FSH) гормонов.

У контрольной группы, принимающей плацебо, таких изменений не произошло.

Ученые отметили, что основной задачей этого эксперимента было доказать, что новый препарат не только эффективный, но и безопасный.

Но не обошлось и без побочных эффектов. Пятеро мужчин, которые принимали лекарство, сообщили об изменении либидо, двое испытали слабую эректильную дисфункцию, а некоторые пожаловались на слабость и головные боли.

Но для гормональных препаратов такие побочные эффекты допустимы, уверены ученые. Тем не менее специалисты будут работать над устранением этих неприятных последствий.

Несмотря на успешный старт, нам предстоит еще много работы, прежде чем препарат появится в аптеках. Сейчас мы планируем провести исследование, направленное на измерение уровня выработки спермы, на что может потребоваться как минимум три месяца, — заключили авторы работы.

Ученые предполагают, что препарат может появиться в продаже в течение десяти лет. Да, долго, но именно столько времени потребуется, чтобы убедиться в безопасности 11-beta-MNTDC.