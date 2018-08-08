19 домашних животных, которые плевать хотели на ваше личное пространство
- 27 марта 2019, 12:32
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Если вы счастливый владелец домашних животных, то вы наверняка знаете, что они обычно не проявляют никакого уважения к вашему личному пространству. Эти наглые зверюги заглядывают к вам в душ, забираются в хозяйскую кровать и безмятежно спят прямо на лице. Собрали для вас смешные фотографии питомцев, чья любовь к хозяевам не имеет физических границ. Ведь когда собака или кошка хочет внимания, она получит его, независимо ни от чего!
1. «Будешь моей подушкой, человек»
2. «Что ты имел в виду, когда говорил о личном пространстве?»
3. «В душе я всё ещё маленький щеночек, который хочет на ручки»
4. «Вот так я обычно сплю»
5. «Любимое место для попугая — моя голова»
6. «Проводить много времени с гаджетами вредно!»
7. «Она учит уроки, я помогаю, что смотрите?!»
8. «Когда сильно соскучился по своему человеку»
9. «Хотел почитать книгу в одиночестве»
10. «Так посижу, не возражай»
11. «Вставай, гулять пошли!»
12. «Здравствуйте, есть минутка?»
13. «Всё, что вам нужно знать о личном пространстве, если с вами живут наглые питомцы»
14. «Не пора ли кормить ваших пушистых величеств?»
15. «Тебе удобно, приятель?»
16. «Кажется, мой пёс знает, что я собираюсь уехать на два дня»
17. «Доброе утро, хозяюшка!»
18. «Я просто ушко тебе погрею»
19. «Личное пространство? Нее, не слышал»
А ваши домашние животные вторгаются в личное пространство или уважают его? Расскажите нам в комментариях!
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