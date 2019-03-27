В Бурятии директор НИИ избил журналиста из-за неудобного вопроса

Следствие разбирается в инциденте, произошедшем между директором Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства (БУРНИИСХ) и журналистом местного телеканала.

По данным корреспондента, директор НИИ ударил его во время интервью из-за неудобного вопроса.

Инцидент нападения руководителя института на журналиста был показан местным телеканалом АТВ.

По данным следствия, корреспондент приехал в НИИ, чтобы получить у директора комментарий на ранее отправленный запрос. Речь шла о распоряжении земельными участками, находящимися на балансе института.

Во время беседы директор Лубсан Будажапов ударил журналиста ногами по ногам и ладонью по лицу, а потом отобрал телефон, на камеру которого велась съемка.

По мнению корреспондента, руководитель учреждения воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности.

На следующий день в беседе с другим корреспондентом этого же телеканала Будажапов заявил, что никакого избиения не было, а то, что показано в телесюжете, — монтаж.

Учитывая, что «в действиях чиновника содержатся признаки преступления против прав и свобод журналиста», начата доследственная проверка, сообщается на сайте регионального СК РФ.

