В Омске грудного ребенка госпитализировали с ушибами головы и тела

В Омске госпитализировали четырехмесячную девочку с ушибами головы и тела.

Выяснилось, что мать положила грудного младенца на стиральную машинку и ненадолго отвлеклась.

Однако девочка не удержалась на поверхности машинки и свалилась на пол.

В настоящее время по данному по факту правоохранительные органы проводят проверку, пишет газета «Вечерний Омск».