В Омске грудного ребенка госпитализировали с ушибами головы и тела
- 27 марта 2019, 09:32
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Омске госпитализировали четырехмесячную девочку с ушибами головы и тела.
Выяснилось, что мать положила грудного младенца на стиральную машинку и ненадолго отвлеклась.
Однако девочка не удержалась на поверхности машинки и свалилась на пол.
В настоящее время по данному по факту правоохранительные органы проводят проверку, пишет газета «Вечерний Омск».
Войти через социальные сети: