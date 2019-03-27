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В Омске грудного ребенка госпитализировали с ушибами головы и тела

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© pixabay.com

В Омске госпитализировали четырехмесячную девочку с ушибами головы и тела.

Выяснилось, что мать положила грудного младенца на стиральную машинку и ненадолго отвлеклась.

Однако девочка не удержалась на поверхности машинки и свалилась на пол.

В настоящее время по данному по факту правоохранительные органы проводят проверку, пишет газета «Вечерний Омск».

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