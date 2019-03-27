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СК возбудил дело о тайной тюрьме СБУ в Мариуполе

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© pexels.com

Очередное уголовное дело в отношении украинских военнослужащих возбудил Следственный комитет России.

По данным следствия, с апреля 2014 года по настоящее время в аэропорту Мариуполя находились «незаконно задержанные лица, в том числе из числа местных жителей».

В ведомстве отметили, что сотрудники СБУ содержали задержанных в нечеловеческих условиях, запирая их в холодильных камерах.

По данным следствия, за указанные годы от пыток там пострадали не менее 300 человек, погибли как минимум двое.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», сообщается на сайте СК РФ.

Ранее, как писал «Ридус», о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя рассказал бывший полковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, украинские силовики называют ее «библиотекой», а ее заключенных — «книгами». Прозоров показал фотографии неофициальной тюрьмы, а также поведал о существовании собственной частной тюрьмы батальона «Азов» в одной из деревень близ Мариуполя.

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