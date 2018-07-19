Социологи обнаружили в России дефицит духовных скреп

Социологи исследовательской группы ЦИРКОН представили результаты своего опроса россиян на предмет общих ценностей, из которого следует, что население России разобщено до степени полной потери способности к «ценностной солидарности».



Общими ценностями для россиян остаются только здоровье (76%) и семейное счастье (62%), рассказал газете «Коммерсант» глава ЦИРКОНа Игорь Задорин. По его словам, даже имеющие определенные ценности граждане не всегда их придерживаются, например, либералы могут искренне выступать за запрет абортов и даже за запрет усыновления детей иностранцами.

«Свободу и независимость» особо важными ценностями считают лишь 38% граждан, а «любовь к Родине» и того меньше — 18%. В итоге остаются очень маленькие группы с непротиворечивым набором ценностей, что ставит крест на самой возможности достичь в России общенационального консенсуса и открывает огромный простор для злоупотреблений властью.

Хотя 75% респондентов заявили, что готовы «объединяться для совместных действий с другими людьми, если их идеи и интересы совпадают», на деле все обстоит иначе. На субботники выходят только 26% опрошенных, безвозмездно помогают людям в трудной жизненной ситуации 9%, а в митингах и работе общественных организаций участвуют и вовсе 2%. Не воспринимается большинством как основа возможной консолидации и религия, подчеркнули в ЦИРКОНе.



Ранее «Ридус» рассказывал о результатах опроса «Левада-Центра», который зафиксировал потерю россиянами веры в будущее. Согласно этим данным, впервые с 2006 года число граждан, считающих, что «страна движется по неверному пути», превысило количество тех, кто полагает, что «дела идут в правильном направлении». Доля первых к февралю 2019 года выросла до 45%. Это рекордный показатель за 13 лет, который превышает прошлогодний (28%) более чем в 1,5 раза.