При взрыве самодельного взрывпакета в Ялте серьезно пострадал подросток
- 26 марта 2019, 21:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате взрыва самодельного взрывпакета в Ялте местный подросток получил серьезные травмы.
Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
«Местный подросток 2003 года рождения смастерил из фейерверков самодельный взрывпакет, он взорвался у него в руках», — сообщил ТАСС мэр города Алексей Челпанов.
По его словам, парню оторвало кисть руки, он получил сильные ожоги лица.
В настоящее время сотрудники МВД Крыма устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным оперативных служб, инцидент носит бытовой характер, пишет агентство.
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