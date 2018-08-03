При взрыве самодельного взрывпакета в Ялте серьезно пострадал подросток

В результате взрыва самодельного взрывпакета в Ялте местный подросток получил серьезные травмы.

Он госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

«Местный подросток 2003 года рождения смастерил из фейерверков самодельный взрывпакет, он взорвался у него в руках», — сообщил ТАСС мэр города Алексей Челпанов.

По его словам, парню оторвало кисть руки, он получил сильные ожоги лица.

В настоящее время сотрудники МВД Крыма устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным оперативных служб, инцидент носит бытовой характер, пишет агентство.