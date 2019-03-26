Ученые проследили за рождением урагана на Нептуне

Руководители миссии телескопа Hubble смогли проследить за появлением мощной бури в атмосфере Нептуна. Благодаря камере телескопа ученые увидели изменения в Большом темном пятне — урагане на Нептуне, который впервые заметили в 1989 году.

Ураган увидел космический зонд Voyager 2. Тогда же ученые определили, что ураган движется со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч), а его размер — 13 тысяч километров в длину.

Спустя некоторое время он рассеялся, а на планете появились новые ураганы. В сентябре 2018-го в Северном полушарии Нептуна орбитальный телескоп Hubble нашел новое, шестое темное пятно антициклона.

Оказалось, что ураган набирает скорость почти 1000 км/ч. Наблюдая за этим циклоном, астрономы выяснили, как зарождается буря в холодной и плотной атмосфере Нептуна.

Недавно астрофизик из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Вонг и его коллеги запустили программу OPAL, в рамках которой ученые наблюдают за атмосферами внешних планет Солнечной системы начиная от Юпитера.

Мы проанализировали снимки Нептуна 2015 и 2017 года. Оказалось, что на этих снимках еще нет такого темного пятна, как в 2018 году, — пояснили ученые.

Слева — темное пятно Нептуна на снимке телескопа Hubble, 2018 год. Справа — фотография 1989 года

До 2018 года на месте пятна находилось несколько небольших сверкающих белых облаков. Астрономы предполагают, что так проявляют себя кристаллы замерзшего метана, поднятого антициклоном из более низких слоев атмосферы.

Именно так на Нептуне образуются ураганы. По предварительным подсчетам, они появляются на планете примерно каждые четыре-шесть наших лет и продолжают существовать в среднем около двух лет.