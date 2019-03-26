Российский художник нарисовал известных киногероев с питомцами
- 26 марта 2019, 13:06
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Российский художник Алексей Виноградов пофантазировал на тему того, какие животные могли бы быть у персонажей знаменитых фильмов. И создал серию работ, где Джон Сноу обзавёлся белым волчонком, Бэтмен приручил маленькую летучую мышь, а у рыжеволосой Лилу из «Пятого элемента» появилась ушастая лисичка фенек апельсинового цвета, похожая на неё саму. Автор фантазийных портретов занимается цифровой живописью, но благодаря особой технике, мастерскому использованию пастели и тонким мазкам краски кажется, что эти картины нарисованы на настоящем холсте.
1. Матильда — Натали Портман, «Леон»
2. Хеллбой — Рон Перлман, «Хеллбой»
3. Мистик — Дженнифер Лоуренс, «Люди Икс»
4. Элизабет Суонн — Кира Найтли, «Пираты Карибского моря»
5. Малекит — Кристофер Экклстон, «Тор 2: Царство тьмы»
6. Лилу — Милла Йовович, «Пятый элемент»
7. Джон Сноу — Кит Харингтон, «Игра престолов»
8. Бэтмен — Кристиан Бэйл, «Бэтмен»
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