Российский художник нарисовал известных киногероев с питомцами

Российский художник Алексей Виноградов пофантазировал на тему того, какие животные могли бы быть у персонажей знаменитых фильмов. И создал серию работ, где Джон Сноу обзавёлся белым волчонком, Бэтмен приручил маленькую летучую мышь, а у рыжеволосой Лилу из «Пятого элемента» появилась ушастая лисичка фенек апельсинового цвета, похожая на неё саму. Автор фантазийных портретов занимается цифровой живописью, но благодаря особой технике, мастерскому использованию пастели и тонким мазкам краски кажется, что эти картины нарисованы на настоящем холсте.

1. Матильда — Натали Портман, «Леон»

2. Хеллбой — Рон Перлман, «Хеллбой»

3. Мистик — Дженнифер Лоуренс, «Люди Икс»

4. Элизабет Суонн — Кира Найтли, «Пираты Карибского моря»

5. Малекит — Кристофер Экклстон, «Тор 2: Царство тьмы»

6. Лилу — Милла Йовович, «Пятый элемент»

7. Джон Сноу — Кит Харингтон, «Игра престолов»

8. Бэтмен — Кристиан Бэйл, «Бэтмен»

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