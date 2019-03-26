найти ×
   
  • USD -0.33
    64.17
  • EUR -0.34
    72.58
СохранитьСохранено0
×

201241

Российский художник нарисовал известных киногероев с питомцами

Small dd3dc5f883
  • 26 марта 2019, 13:06
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Российский художник Алексей Виноградов пофантазировал на тему того, какие животные могли бы быть у персонажей знаменитых фильмов. И создал серию работ, где Джон Сноу обзавёлся белым волчонком, Бэтмен приручил маленькую летучую мышь, а у рыжеволосой Лилу из «Пятого элемента» появилась ушастая лисичка фенек апельсинового цвета, похожая на неё саму. Автор фантазийных портретов занимается цифровой живописью, но благодаря особой технике, мастерскому использованию пастели и тонким мазкам краски кажется, что эти картины нарисованы на настоящем холсте.

1. Матильда — Натали Портман, «Леон»

2. Хеллбой — Рон Перлман, «Хеллбой»

3. Мистик — Дженнифер Лоуренс, «Люди Икс»

4. Элизабет Суонн — Кира Найтли, «Пираты Карибского моря»

5. Малекит — Кристофер Экклстон, «Тор 2: Царство тьмы»

6. Лилу — Милла Йовович, «Пятый элемент»

7. Джон Сноу — Кит Харингтон, «Игра престолов»

8. Бэтмен — Кристиан Бэйл, «Бэтмен»

Вам нравится такое творчество?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-5236931читать позжечитаю позже
Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
14061555читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

4289028читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

290704434читать позжечитаю позже