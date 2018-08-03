В Москве госпитализировали вдову Караченцова

Людмилу Поргину, вдову Николая Караченцова, госпитализировали в одну из московских клиник, сообщает ФАН.

Актриса упала на даче и сломала левую руку. Как стало известно агентству, перелом был сложный.

Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию, — рассказала Поргина в беседе с изданием.

Из больницы актрису выпишут, вероятно, в среду, 27 марта, однако гипс ей придется носить еще четыре недели.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер 26 октября в Московской городской онкологической больнице. По словам его супруги, у актера отказали почки.

