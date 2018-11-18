В шести городах Германии эвакуировали ратуши
- 26 марта 2019, 12:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В шести городах Германии поступили сообщения об угрозе взрывов в ратушах, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на данные полиции.
Издание отмечает, что были эвакуированы люди из зданий ратуш в Аугсбурге, Гёттингене, Кайзерслаутерне, Нойнкирхене, Рендсбурге и Хемнице.
В частности, в Аугсбурге на место прибыл большой наряд полиции, там не только эвакуировали людей, но и приостановили движение трамвая, проходящего через ратушную площадь.
Во всех вышеозначенных городах полиция с кинологами проводит проверки помещений ратуш, принимая необходимые меры предосторожности.
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