В шести городах Германии эвакуировали ратуши

В шести городах Германии поступили сообщения об угрозе взрывов в ратушах, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на данные полиции.

Издание отмечает, что были эвакуированы люди из зданий ратуш в Аугсбурге, Гёттингене, Кайзерслаутерне, Нойнкирхене, Рендсбурге и Хемнице.

В частности, в Аугсбурге на место прибыл большой наряд полиции, там не только эвакуировали людей, но и приостановили движение трамвая, проходящего через ратушную площадь.

Во всех вышеозначенных городах полиция с кинологами проводит проверки помещений ратуш, принимая необходимые меры предосторожности.