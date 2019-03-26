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Интернет-магазин прислал покупателям наволочки со свастикой

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© youtube.com

В Швеции супружеская пара из города Филипстад решила приобрести в интернет-магазине несколько наволочек для подушек с узором из роз.

Когда же они получили постельное белье, то с изумлением обнаружили в углу штемпель со свастикой и профилями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, пишет шведская газета Aftonbladet.

Причем когда они выбирали наволочки на сайте магазина, то ни свастики, ни этих лиц на белье видно не было.

Сначала мужчина потребовал, чтобы жена сожгла эти четыре наволочки. Однако потом супруги сфотографировали штемпель и отправили снимок на электронный адрес интернет-магазина с требованием объяснить произошедшее.

Мужчина рассказал журналисту газеты, что ему не удалось найти телефон интернет-магазина.

Скорее всего, ответа мы не получим, — посетовал супруг.

Возмущенная пара отметила, что сделала заказ на этом сайте в первый и, очевидно, в последний раз.

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