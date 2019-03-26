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В Москве обнаружили труп генерал-майора ФСБ

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© Сергей Бобылев/ТАСС

В столице в квартире жилого дома обнаружили тело бывшего сотрудника 10-го отдела КГБ генерал-майора ФСБ Сергея Соколова.

О том, что мужчина уже несколько дней не выходит на связь, сообщила в полицию его родственница.

Прибывшие в дом на улице Свободы правоохранители вскрыли запертую изнутри дверь и обнаружили тело мужчины на кровати.

Как стало известно kp.ru, генерал был мертв уже как минимум в течение семи дней.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным медиков, чекист скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Правоохранители обнаружили в квартире генерала несколько экземпляров различного оружия и патроны.

В частности, были изъяты травматический пистолет ПМ-Т, семь обойм с 9-миллиметровыми патронами, пистолеты Glock и NF и по три обоймы к каждому из них.

Кроме того, было найдено разрешение на хранение и ношение оружия.

Все объекты были направлены на баллистическую экспертизу, а тело скончавшегося сотрудника ФСБ — в морг района Царицыно, отмечает издание со ссылкой на собственный источник.

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