В Москве неизвестные с электрошокером похитили у приезжего 1 млн рублей

В центре столицы неизвестные люди похитили у мужчины сумку, в которой находился 1 миллион рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напавшие причинили владельцу сумки телесные повреждения электрошокером.

По словам собеседника агентства, пострадавший оказался в Москве проездом. Он добавил, что мужчина был вынужден обратиться в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.