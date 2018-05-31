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В Москве неизвестные с электрошокером похитили у приезжего 1 млн рублей

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В центре столицы неизвестные люди похитили у мужчины сумку, в которой находился 1 миллион рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напавшие причинили владельцу сумки телесные повреждения электрошокером.

По словам собеседника агентства, пострадавший оказался в Москве проездом. Он добавил, что мужчина был вынужден обратиться в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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