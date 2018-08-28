Макгрегор сообщил о завершении карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил, что завершает спортивную карьеру

30-летний спортсмен написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

Привет, ребята, я решил уйти из спорта. Желаю всем моим старым коллегам успехов в соревнованиях. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам, которые уже на пенсии. С меня правильная Пина Колада, ребята! — написал боец.

Макгрегор является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.



Как сообщал «Ридус», 7 октября 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе состоялся один из самых ожидаемых поединков года: в бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) встретились ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов. Бой завершился победой Нурмагомедова, который применил удушающий прием в четвертом раунде, затем последовала драка.