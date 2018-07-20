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СМИ: семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице

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© Сергей Бобылев/ТАСС

В Подмосковье мать семилетнего мальчика заявила в полицию об изнасиловании сына в больнице, куда он был госпитализирован для операции по удалению паховой грыжи. После выписки ребенок рассказал, что его насиловали другие пациенты — трое подростков 14—15 лет.

«В туалете его подкараулили 15-летний Евгений (имена всех несовершеннолетних изменены) из соседней палаты и двое его друзей, которые пришли навестить товарища. Тинейджеры якобы сняли с мальчика штаны. На следующий день все повторилось, только, по словам Димы, старшие ребята сделали ему и себе… укол в правое бедро. После этого мальчик плохо себя чувствовал, а ему в рот пытались засунуть какой-то черный предмет», — пишет «Московский комсомолец».

«На третий день, как утверждает Дима, Евгений и еще один его приятель надругались над ним в туалете. Первокласснику строго-настрого запретили об этом рассказывать», — добавляет издание.

Родители сразу заметили расстройство в поведении сына, но не смогли добиться от него внятных объяснений. Только выписавшись домой, мальчик рассказал о случившемся, после чего они обратились в правоохранительные органы. 20 марта было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», назначена проверка и проведение экспертиз.

Ранее общественность потрясла история воспитанников детского дома № 8 в Санкт-Петербурге, которых полтора десятка лет насиловали педагоги. На скамье подсудимых по этому делу оказалась директор воспитательного учреждения Наталья Федорова, которая годами закрывала глаза на жалобы детей. Кроме нее были арестованы замдиректора детдома, два выпускника и директор школы при детском доме.

А в прошлом году москвичка обвинила гинеколога в домогательствах, которые, как она утверждает, случились прямо во время осмотра. Годом ранее жительница Подольска обвинила в изнасиловании врача-реаниматолога. По ее словам, она находилась под действием наркоза и не могла сопротивляться. Суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы.

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