Россиян заставят оплатить «умные» счетчики на газ по 15 тысяч рублей

Министерство энергетики направило в правительство письмо, в котором оценило затраты на внедрение интеллектуальных систем учета газа в жилых домах в 385 миллиардов рублей. В ближайшее время власти должны решить, на чьи плечи лягут затраты на установку «умных» счетчиков с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании.

Как пишет со ссылкой на источники в Минэнерго газета «Известия», право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации. При этом расходы на монтаж приборов учета газа планируется включить в тариф для населения, что приведет к росту платежей россиян на 5−10%.

Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценили в 11−15 тысяч рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков. Прежде в СМИ фигурировала другая стоимость «умных» счетчиков на газ — по пять тысяч рублей за штуку.

Помимо высокой цены у таких счетчиков есть целый букет других неприятных для потребителя особенностей. Для их установки, проверки и ремонта необходим полный и беспрепятственный доступ в индивидуальные дома и квартиры, а еще поставщик получит возможность дистанционно отключить злостного неплательщика.

Напомним, с января в Госдуме обсуждается законопроект главы думского комитета по энергетике Павла Завального, разрешающий представителям исполнительной власти штрафовать потребителей за отказ от установки счетчика на газ.

Что касается планов увешать многоквартирные дома всевозможными счетчиками, то их в правительстве вынашивают не первый год. В конце октября стало известно, что с 2021 года в России повсеместно начнут устанавливать в домах «умные» приборы учета электроэнергии. «Глупые» электросчетчики всех обязали установить еще в 2012 году, а счетчики воды — и того раньше. Альтернативой установке счетчиков раньше была только переплата за свет и воду по завышенному «нормативу потребления».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как россиян обманывают управляющие компании их домов и как можно снизить оплату ЖКУ вдвое.