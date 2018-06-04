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Бегавший от армии губернатор Хакасии возглавил призывную комиссию

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© Пресс-служба президента России

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов возглавил новый состав республиканской призывной комиссии, заняв в ней должность председателя. На этом посту он распорядился обеспечить проведение призыва в армию молодых людей 2001−1992 годов рождения.

Как сообщает РЕН ТВ, губернатор рекомендовал МВД Хакасии проверить отсрочки, организовать «розыск лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу», а также доставление и привод уклонистов.

Накануне были опубликованы документы, свидетельствующие о том, что Коновалов не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Факт уклонения от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, подтвердил военный комиссариат Красноярского края.

Напомним, российское законодательство позволяет стать главой региона лишь отслужившим в армии гражданам России. В случае наличия уважительных причин для освобождения от воинской службы гражданин сможет занять важный пост лишь спустя десять лет после достижения предельного срока призывного возраста.

Сам глава Хакасии признал, что не служил в армии, однако обвинения в уклонении называл «полным бредом». При этом Коновалов не уточнил причину, по которой не пошел служить.

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