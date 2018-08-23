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Тест: Насколько вы упрямый человек?

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  • 25 марта 2019, 23:11
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Упрямство часто считают негативным качеством. Упрямых людей трудно переубедить, они воинственные, не гибкие и редко принимают чужую точку зрения, считая, что есть только два мнения — моё и неправильное. Но с другой стороны упрямство — это ещё и умение добиваться своей цели, выкладываясь при этом на все сто и преодолевая любые трудности и препятствия. Насколько вы упрямый человек? Давайте проверим!

Какой результат у вас получился? Пишите в комментариях! А тест отправьте своим друзьям — тем самым, которых не переспорить.

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