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Самолет по ошибке прилетел в Эдинбург вместо Дюссельдорфа

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© pexels.com

Самолет британской авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Дюссельдорф, совершил посадку в шотландском городе Эдинбург.

Причина произошедшей ошибки заключается в том, что пилотам выдали неправильный план полета, сообщает Edinburgh News.

Самолет в итоге дозаправили, и он полетел в Дюссельдорф, где благополучно приземлился.

Пассажирам принесли извинения, а представители British Airways и немецкой авиакомпании WDL Aviation, управлявшей самолетом по лизинговому соглашению, пообещали разобраться в обстоятельствах случившегося.

Тем не менее, один из пассажиров все-таки задал вопрос в Twitter: «British Airways, объясните, пожалуйста, как мой утренний рейс из Лондона в Дюссельдорф оказался в Эдинбурге?».

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