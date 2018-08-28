Самолет по ошибке прилетел в Эдинбург вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Дюссельдорф, совершил посадку в шотландском городе Эдинбург.

Причина произошедшей ошибки заключается в том, что пилотам выдали неправильный план полета, сообщает Edinburgh News.

Самолет в итоге дозаправили, и он полетел в Дюссельдорф, где благополучно приземлился.

Пассажирам принесли извинения, а представители British Airways и немецкой авиакомпании WDL Aviation, управлявшей самолетом по лизинговому соглашению, пообещали разобраться в обстоятельствах случившегося.

Тем не менее, один из пассажиров все-таки задал вопрос в Twitter: «British Airways, объясните, пожалуйста, как мой утренний рейс из Лондона в Дюссельдорф оказался в Эдинбурге?».