Самолет по ошибке прилетел в Эдинбург вместо Дюссельдорфа
- 25 марта 2019, 21:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Самолет британской авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Дюссельдорф, совершил посадку в шотландском городе Эдинбург.
Причина произошедшей ошибки заключается в том, что пилотам выдали неправильный план полета, сообщает Edinburgh News.
Самолет в итоге дозаправили, и он полетел в Дюссельдорф, где благополучно приземлился.
Пассажирам принесли извинения, а представители British Airways и немецкой авиакомпании WDL Aviation, управлявшей самолетом по лизинговому соглашению, пообещали разобраться в обстоятельствах случившегося.
Тем не менее, один из пассажиров все-таки задал вопрос в Twitter: «British Airways, объясните, пожалуйста, как мой утренний рейс из Лондона в Дюссельдорф оказался в Эдинбурге?».
Войти через социальные сети: