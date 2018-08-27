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Стриптиз нетрезвого мужчины в аэропорту Омска попал на видео

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© vk.com

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, собирался улететь из Омска в Москву, однако на борт его не пустили из-за агрессивного поведения.

Сотрудники правоохранительных органов вывели пьяного из здания аэропорта, однако дебошир попытался вернуться обратно.

Когда же он понял, что полицейские не дадут ему прорваться на самолет, молодой человек стал раздеваться. Стражи порядка попытались ему помешать, но сделать это им не удалось. В итоге мужчина оказался в чем мать родила.

Видео «стриптиза» опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что правоохранителям удается прикрыть наготу дебошира набедренной повязкой, сделанной из его же пиджака.

Как сообщает телеканал, в итоге полицейским стало настолько жалко мужчину, которого, по некоторым данным, бросила девушка, что они не стали заводить административное дело в отношении него.

Ранее в аэропорту Домодедово был задержан мужчина, который в обнаженном виде прорвался на трап самолета рейса Москва — Симферополь. При этом он не был пьян.

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