В Кирове мать пятерых детей оставила их без присмотра в запертой квартире

Жительница Кирова может быть привлечена к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.

Она оставила без присмотра в запертой квартире пятерых детей в возрасте от 9 месяцев до 9 лет.

Получив вызов от соседей, на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, участковый уполномоченный полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. Поскольку никто их в квартиру не пустил, были вызваны скорая помощь и сотрудники службы спасения, которые и вскрыли дверь.

Медики приняли решение поместить двух самых младших детей в лечебное учреждение, а остальных — в социально-реабилитационный центр, сообщается на сайте регионального УМВД РФ.

Сотрудники полиции выяснили, что мать детей находилась все это время у знакомых, где распивала спиртные напитки.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Как пишет kp.ru со ссылкой на представителей администрации Кирова, женщину могут лишить родительских прав, хотя многодетная мать подала заявление с просьбой вернуть ей детей.

Выяснилось также, что на протяжении уже двух лет она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Сама же виновница произошедшего утверждает, что это был первый случай, когда она ушла из дома ночью, оставив детей без присмотра.