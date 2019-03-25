СМИ: «Реал» намерен приобрести футболиста ПСЖ за 280 млн евро

Мадридский «Реал» готов заплатить за нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиана Мбаппе 280 млн евро, сообщает France Football.

Вернувшийся на пост главного тренера испанской команды Зинедин Зидан назвал 20-летнего француза трансферной целью номер один.

Предполагается, что работа над этим трансфером начнется уже в ближайшие недели.

Как пишет издание, «Реал» вполне может потратить такие деньги на приобретение Мбаппе, поскольку на сегодняшний день является самым богатым клубом в мире.

Мбаппе уже дважды становился чемпионом Франции в составе «Монако» и ПСЖ, а в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

На ЧМ-2018 он забил четыре гола. В итоге он был признан лучшим молодым игроком турнира.