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СМИ: «Реал» намерен приобрести футболиста ПСЖ за 280 млн евро

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Килиан Мбаппе, ставший лучшим молодым игроком, после финального матча ЧМ 2018 Франция - Хорватия на стадионе "Лужники". © Сергей Бобылев/ТАСС

Мадридский «Реал» готов заплатить за нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиана Мбаппе 280 млн евро, сообщает France Football.

Вернувшийся на пост главного тренера испанской команды Зинедин Зидан назвал 20-летнего француза трансферной целью номер один.

Предполагается, что работа над этим трансфером начнется уже в ближайшие недели.

Как пишет издание, «Реал» вполне может потратить такие деньги на приобретение Мбаппе, поскольку на сегодняшний день является самым богатым клубом в мире.

Мбаппе уже дважды становился чемпионом Франции в составе «Монако» и ПСЖ, а в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

На ЧМ-2018 он забил четыре гола. В итоге он был признан лучшим молодым игроком турнира.

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