25 фотодоказательств того, что кошки и собаки умеют дружить

1. Крошка-котёнок знакомится с большим братом (верхнее фото)

Мы живём со стереотипом, что кошки и собаки — враги и терпеть не могут друг друга. Об этом снято множество мультфильмов и написана не одна книга. Но поговорка «живут как кошка с собакой» далеко не всегда соответствует истине. Многие из этих животных имеют тёплые дружеские отношения и трогательно заботятся друг о друге.

Редакция «Ридуса» выступает за мир между всеми зверями, и поэтому мы собрали для вас убедительные фотодоказательства того, что кошки и собаки умеют дружить и любить друг друга. Наслаждайтесь!

2. Этот пёс сразу принял нового кота в семью, и теперь они всегда так спят

3. У этого котёнка очень мягкий и удобный матрас

4. Собака хорошо выполняет роль одеялка

5. Сладкая парочка

6. Две белые пушистые ложечки

7. Котёнок забрался в конус поддержать друга-пса после операции

8. Пёс Генри и сиамский кот Балу давно путешествуют вместе, при этом кот обожает спать у собаки на голове

9. Эти двое ведут себя прилично, только когда их фотографируют

10. Две рыжие пушистые ложечки

11. Поезжай аккуратно, дорогой. Как доедешь — позвони!

12. Эта собака самоотверженно заботится об одноглазой кошке

13. Привет, маленький котёнок

14. Когда вы не видели своего лучшего друга весь день

15. Это похоже на какую-то романтическую сцену из фильма

16. Кажется, котику неудобно, но что не стерпишь ради друга

17. Давай поиграем, большой парень!

18. Кажется, им хорошо вместе

19. Даже если щеночку неудобно, он слишком стеснительный, чтобы возражать

20. Рыжие пёс Бубба и котёнок Рю были спасены из приютов. Они понравились друг другу с первого взгляда и с тех пор неразлучны

21. Когда твой друг грустит, а ты пытаешься его утешить

22. На трогательную любовь собаки Генри и кота Балу можно смотреть бесконечно. Так они вместе наслаждаются солнцем

23. Большой пёс не возражает против котёнка-шапки

24. Что смотрите, не видите, мы спим

25. Счастливая семья

А вы встречали дружбу между кошками и собаками? Поделитесь своей историей с нами в комментариях!