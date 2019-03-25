Мошенник с сайта знакомств похитил у женщины 2,5 млн долларов

В Китае мошенник с сайта знакомств обманом похитил у незамужней женщины 16,6 миллиона юаней, что равно примерно 2,47 миллиона долларов США, сообщает китайский портал Pengpai.

По данным прокуратуры Шанхая, в ноябре прошлого года женщина по фамилии Тан познакомилась с мужчиной на одном из специализированных сайтов.

Он представился выпускником Китайского университета Гонконга и топ-менеджером в одной из ведущих транснациональных компаний.

По словам женщины, они подружились, «зафрендили» друг друга в китайской соцсети WeChat и начали общаться.

Через месяц виртуальный знакомый сообщил Тан, что обнаружил уязвимость в одном из онлайн-казино, благодаря которой при пополнении счета сумма увеличивалась на значительную цифру, и для убедительности продемонстрировал ей, как это происходит.

Женщина сначала не поверила своему «другу», однако уже на следующий день зарегистрировала аккаунт на сайте этого казино.

После того как она перевела туда 5,8 миллиона юаней (864 тысячи долларов), на ее личном счете отобразилась сумма 6,82 миллиона юаней (1 миллион 16 тысяч долларов).

Женщина тут же решила перевести деньги на свой банковский счет, однако знакомый сказал ей, что это может вызвать подозрения у администрации игорного заведения.

В течение следующих пяти дней Тан перевела на счет казино еще 10,8 миллиона юаней (1,61 миллиона долларов), а затем обнаружила, что регистрация на сайте больше невозможна, причем ее «приятель» перестал отвечать.

Позже полиция выяснила, что мошенник перечислил полученные от Тан деньги на десятки подставных банковских счетов и обналичил их по частям.

Тем не менее стражи порядка установили личность мошенника и задержали его в городе Дунгуань (провинция Гуандун, Южный Китай).

Выяснилось, что «топ-менеджер» в реальности оказался безработным мужчиной с неполным средним образованием, что, правда, не помешало ему организовать вышеуказанную мошенническую схему, отмечает издание.