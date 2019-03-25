Россиянам хотят разрешить ездить в Турцию по внутренним паспортам
- 25 марта 2019, 14:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности рассмотреть вопрос посещения республики гражданами РФ без загранпаспортов, сообщает турецкая газета Milliyet.
По его словам, начаты переговоры с российской стороной о возможности россиянам ездить в Турцию по внутренним удостоверениям личности.
Глава турецкого МИД также напомнил, что 8 апреля члены правительства во главе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом посетят Россию.
Основная цель визита — дать старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами.
Турецкие политики, по словам Чавушоглу, также примут участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня, отмечает ФАН.
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