Россиянам хотят разрешить ездить в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности рассмотреть вопрос посещения республики гражданами РФ без загранпаспортов, сообщает турецкая газета Milliyet.

По его словам, начаты переговоры с российской стороной о возможности россиянам ездить в Турцию по внутренним удостоверениям личности.

Глава турецкого МИД также напомнил, что 8 апреля члены правительства во главе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом посетят Россию.

Основная цель визита — дать старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами.

Турецкие политики, по словам Чавушоглу, также примут участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня, отмечает ФАН.