«Не тёлки»: феминистки из Астрахани создали провокационный фотопроект

В соцсетях стали вирусными фотографии девушек, снятых в разных локациях с провокационными подписями типа «Это тёлка. А я — женщина», «Это соска. А я — женщина», «Это бревно. А я — женщина», «Это шкура. А я — женщина». Оказывается, феминистический фотопроект был создан в Астрахани и приурочен к 8 Марта, но популярность стал набирать только сейчас.

Говорят, 8 Марта — это день, когда женщинам можно всё. Спать до обеда, не готовить завтрак и отрываться с подругами. В их адрес звучат самые нежные слова. Это классно. Но есть другие слова. Их часто говорят за спиной остальные 364 дня в году, — прокомментировала свой проект команда DVOR.MEDIA .

Это шкура. А я — женщина.

К феминизму в России неоднозначное отношение. Во-первых, далеко не все правильно понимают идеологию этого движения. А во-вторых, сами феминистки ведут себя порой уж слишком агрессивно, провоцируя вокруг себя скандалы. Но проект от девушек из Астрахани получил одобрительные отзывы от интернет-пользователей. Фотографии признали милыми и доходчивыми, а авторов не заподозрили в попытке отстоять женские права, унижая мужчин.

Это тёлка. А я — женщина.

Это соска. А я — женщина.

Это доска. А я — женщина.

Да, наш фотопроект не вписывается в тюльпанно-мимозное настроение сегодняшнего дня. Но он показывает, что за 100 лет борьбы за права женщин кое-какие стереотипы никуда не делись, — говорится на сайте проекта от команды DVOR.MEDIA.

Это сука. А я — женщина.

Это клуша. А я — женщина.

Это бревно. А я — женщина.

Читатели мужского пола мигом заявили, что мужчины тоже страдают от притеснений и сравнений с петухами, козлами, папиками и кобелями и предложили свои варианты фотопроекта в Twitter, посоревновавшись в остроумии.

Это петушки. А я — мужчина.

Это кабель. А я — мужчина.

Это гондон. А я — мужчина.

Вот это мудак. А я — мужчина.

К слову, кто не знал… «Мудак» — это кастрированное животное, а совсем не ваш бывший!!!

Это мусор. А я — мужчина.

Это козёл. А я — мужчина.

А вам нравится этот проект? Что думаете?



Кстати, недавно мы публиковали 21 плакат о том, за что следует благодарить феминизм. И там не только про штаны и откровенные фотографии.