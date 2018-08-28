Рогозин рассказал о стоимости «Союза» для полетов к Луне

Стоимость модернизированного варианта космического корабля «Союз МС» для полетов к Луне, по предварительным оценкам, составит 400 миллионов долларов, рассказал журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, в озвученную сумму входит как создание корабля, так и организация самой миссии.

Рогозин отметил, что изначально «Союз» создавался именно как корабль для освоения Луны.

Мы сейчас рассматриваем возможность использования этого корабля для облета Луны, в том числе как коммерческий проект, — приводит ТАСС слова Рогозина.

Глава Роскосмоса добавил, что модернизированный «Союз» можно будет запускать к Луне по двухпусковой схеме: сначала выводится и временно стыкуется к Международной космической станции (МКС) сам корабль «Союз МС» на одноименной ракете, после чего на тяжелой ракете «Ангара» в космос выводится разгонный блок.

Дальше происходит сборка на МКС разгонного блока и корабля, и они уходят вокруг Луны, делают гравитационный маневр и возвращаются на Землю, — сказал Рогозин.

Он пояснил, что на модернизированном для полетов к Луне «Союзе» «фактически появится второй корпус».